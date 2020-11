La Vita davanti a sé,: esce oggi su Netflix il film con Sophia Loren

News





13/11/2020 |

Oggi, 13 novembre, è il giorno del debutto su Netflix di La Vita davanti a sé, la pellicola di Edoardo Ponti. Il film è tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary ed ha una sceneggiatura scritta da Ponti e da Ugo Chiti.



Protagonista di La Vita davanti a sé è Sophia Loren che ha recitato con Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Abril Zamora, Massimiliano Rossi e Babak Karimi.

Sinossi di La Vita davanti a sé:

Ambientato a Bari, il film racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltá. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momò. I due sono diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro relazione eL8; molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre.