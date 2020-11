Guardiani della Galassia, Vol. 3: la sceneggiatura è stata completata

News





13/11/2020 |

Procede a gonfie vele il progetto riguardante il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, Vol. 3. Tramite Twitter il regista James Gunn ha annunciato che la sceneggiatura è stata completata. Un passo in avanti importante per questo nuovo episodio della serie che vedrà tornare all’opera il cast originale.



Il cinecomic è attualmente in pre-produzione e le riprese partiranno soltanto dopo che Gunn avrà completato la serie Peacemaker e il cinecomic della Warner Bros. Pictures The Suicide Squad – Missione Suicida.



Attualmente non è stata ancora rivelata la trama di Guardiani della Galassia, Vol. 3.



I primi due capitoli del franchise, il primo uscito nel 2014, il secondo nel 2017, hanno incassato rispettivamente 772 e 863 milioni di dollari.