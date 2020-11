Iniziate le riprese del nuovo film di Leonardo Di Costanzo: Toni Servillo e Silvio Orlando i protagonisti

News





13/11/2020 |

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film di Leonardo Di Costanzo, alla sua quarta opera dopo L’Intervallo, I Ponti di Sarajevo e L’Intrusa. La nuova pellicola non ha ancora un titolo ufficiale e nella giornata di ieri ad ospitare il set è stato l’ex carcere San Sebastiano di Sassari.



Del progetto sappiamo che reciteranno come protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando, con il cast che comprende anche Fabrizio Ferracane e Salvatore Striano. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Di Costanzo con Bruno Oliviero e Valia Santella.



Questa la sinossi della pellicola:

In un carcere in dismissione, alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità.