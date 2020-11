The Suicide Squad: James Gunn annuncia che Sylvester Stallone reciterà nel film

News

15/11/2020 |

A sorpresa, tramite Instagram,ha annunciato l’arrivo di un nuovo attore all’interno del cast di. E la star in questione altro non è che. Gunn ha rilasciato il seguente post: “Ho sempre amato lavorare con il mio amico Sylvester Stallone. Sly è una star iconica anche se molte persone non hanno idea di quanto sia stupefacente”. Il regista non ha comunicato quale sarà il suo ruolo.Stallone raggiunge così un cast eccezionale composto da. Nel film recitano anche:Il nuovouscirà nelle sale il 6 agosto 2021. La trama non è stata rivelata dalla produzione.