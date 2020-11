Thor: Love and Thunder: Chris Pratt porterà Star-Lord nel film

News





15/11/2020 |

Una bella novità attende tutti i fan dei cinecomic della Marvel. E’ stato infatti annunciato che in Thor: Love and Thunder reciterà anche Chris Pratt che porterà all’interno di questo sequel il personaggio di Star-Lord, interpretato già nella saga dei Guardiani della Galassia.



Pratt si unirà quindi al protagonista Chris Hemsworth, a Natalie Portman, tornata per riprendere la parte di Jane Foster e Tessa Thompson (Valchiria).



L’apparizione di uno dei personaggi di punta di Guardiani della Galassia nel film non è una sorpresa considerando che Thor, nella scena finale di Avengers: Endgame, è stato visto a bordo dell’astronave di Star-Lord.



Thor: Love and Thunder inizierà la produzione in Australia il prossimo gennaio. Taika Waititi sarà il regista ed ha curato la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson.