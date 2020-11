Curtain Call: Gemma Arterton e Colin Firth reciteranno nel film

News





15/11/2020 |

E’ stato annunciato il cast di Curtain Call, drama movie che sarà diretto da Anand Tucker per conto della Mark Gordon Pictures e della Fearless Minds. Nella pellicola reciteranno Gemma Arterton e Colin Firth, affiancati anche da Simon Russell Beale e Pappa Essiedu.



Il film, ambientato a Londra nel 1930, ruota intorno ad un temuto critico teatrale di nome Jimmy Erskine (Beale), al suo fedele assistente (Essiedu), al proprietario di un giornale (Firth) che vuole sbarazzarsi del critico, e ad un’attrice (Arterton) che è stata devastata dai feroci giudizi del critico. Il critico, determinato a sopravvivere agli attacchi, trascinerà gli altri personaggi in una rete di ricatti, inganni e omicidi.



Patrick Marber ha scritto la sceneggiatura basandosi sul romanzo di Anthony Quinn.



Non è stato comunicato quando partiranno le riprese.