The Fence: Miles Teller e Shailene Woodley reciteranno nel film

16/11/2020 |

Miles Teller, Shailene Woodley e William Hurt lavoreranno insieme all’interno di The Fence. La pellicola sarà diretta dal regista Grímur Hákonarson e racconterà la storia di una coppia di giovani sposi e del loro vicino di casa, ultraconservatore, che alzerà una recinzione di tre metri con l’obiettivo di mettere in sicurezza la propria casa.



Hákonarson lavorerà su una sceneggiatura scritta da Shane Danielsen. La produzione di The Fence è affidata invece a Justin Nappi della Treehouse Pictures e Juliet Berman.



Le riprese della pellicola partiranno il prossimo marzo.



Teller e la Woodley hanno già lavorato insieme in The Spectacular Now e nella serie Divergent.