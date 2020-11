Il nuovo Paranormal Activity sarà un reboot

News





16/11/2020 |

Lo scorso marzo Christopher Landon aveva annunciato la nascita di un nuovo progetto legato alla saga di Paranormal Activity. Della pellicola in questione, però, non erano stati forniti grandi dettagli, cosa che invece è stata fatta durante l’intervista rilasciata dallo stesso produttore a dreadcentral: “Sto scrivendo il nuovo Paranormal Activity e si tratta di un reboot. So chi sarà il regista, ma non posso dirlo, vi annuncio solo che sono emozionato per la scelta. Sono sicuro che gli spettatori saranno sorpresi dalla direzione che abbiamo deciso di dare a questa saga”.



Landon, che ha diretto ultimamente Auguri per la tua Morte e il suo sequel, non sarà dunque il regista della pellicola. La decisione da parte della Blumhouse di voler realizzare un reboot aprirà le porte, probabilmente, anche alla realizzazione di nuovi capitoli tutti da seguire.



La saga di Paranormal Activity è nata nel 2007 ed è composta da cinque film, l’ultimo dei quali uscito nel 2015. Il primo film incassò 197 milioni di dollari.