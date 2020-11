In lavorazione il sequel di Constantine

News





16/11/2020 |

A distanza di quindici anni dall’uscita di Constantine, pellicola con protagonista Keanu Reeves, è entrato in lavorazione ufficialmente il sequel. A confermarlo, tramite il suo account Instagram, è stato Peter Stormare, l’attore che nel film originale ha interpretato Satana. La star ha pubblicato una foto di lui proveniente dall’opera diretta da Francis Lawrence, accompagnandola con il post “sequel in lavorazione”. Salvo cambiamenti dovrebbe riprendere la stessa parte nel nuovo episodio.



Stormare ha dunque confermato le voci che da diverso tempo circondano il progetto. Non è chiaro ancora chi prenderà il timone del film, né se Keanu Reeves tornerà ad indossare i panni di questo personaggio nato grazie alla DC Comics (John Constantine fa parte della serie a fumetti Hellblazer).



Reeves in questi giorni è impegnato sul set di The Matrix 4 e presto inizierà le riprese del quinto film di John Wick.