Judd Apatow dirigerà una nuova commedia per conto di Netflix

News





17/11/2020 |

Judd Apatow, regista di Un Disastro di Ragazza, dirigerà, produrrà e scriverà la sceneggiatura di una nuova commedia per conto di Netflix. La pellicola avrà come tema centrale quello della pandemia e racconterà di un gruppo di attori e attrici chiusi all’interno di un albergo con l’obiettivo di completare un film. Apatow scriverà la sceneggiatura con Pam Brady.



Apatow ha debuttato come regista nel 2005 quando ha portato nelle sale 40 Anni Vergine. Nel 2007 e nel 2009 ha invece realizzato Molto Incinta e Questi sono i 40, altre due commedie. Recentemente ha invece diretto II Re di Staten Island.



Il nuovo film non ha ancora un cast ufficiale.