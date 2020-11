Masi Oka reciterà in Bullet Train

News





17/11/2020 |

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo annunciato che nel cast di Bullet Train sarebbe entrata anche Zazie Beetz. Quello dell'attrice, però, non è l'unico nome nuovo inserito ufficialmente nel film. All'interno dello stesso, infatti, troveremo anche Masi Oka, attore che abbiamo visto recentemente in Shark - Il Primo Squalo.



L'opera, diretta da David Leitch e con protagonista Brad Pitt, sarà l'adattamento cinematografico del romanzo giapponese Maria Beetle, scritto da Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa e Yuma Terada saranno i produttori esecutivi di questo progetto. Tra i produttori troviamo Leitch e Kelly McCormick tramite la loro 87North insieme ad Antoine Fuqua e Kat Samick. Brittany Morrissey supervisionerà il progetto per conto della Sony Pictures. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Leitch e da Zak Olkewicz.



Il cast comprende anche Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry.



Bullet Train, le cui riprese sono attualmente in corso, non ha ancora una data d'uscita.