Transformers: Steven Caple Jr. dirigerà il nuovo film

17/11/2020 |

La Paramount Pictures e la Hasbro Studios hanno messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico legato alla saga di Transformers e lo hanno affidato a Steven Caple Jr. che dunque si occuperà della regia. L’obiettivo dei due studi è quello di far nascere una nuova saga cinematografica dopo quella sviluppata da Michael Bay.



La Paramount, per questo progetto, ha valutato due sceneggiature: una realizzata da James Vanderbilt e l’altra da Joby Harold. Quella di quest’ultimo ha avuto la meglio e dunque sarà utilizzata dal regista per realizzare il nuovo capitolo di cui, ad oggi, si conosce ben poco.



Steven Caple Jr. ha diretto nel 2018 il secondo capitolo di Creed ed è stato anche il regista di alcuni episodi della serie Class.



Il nuovo Transformers dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022.