La Bambina che Amava Tom Gordon: il libro di Stephen King diventerà un film

17/11/2020 |

La Bambina che Amava Tom Gordon, libro scritto da Stephen King, diventerà un film. La Village Roadshow Pictures, tramite i produttori Roy Lee e Jon Berg, produrrà il film assieme a Christine Romero e Ryan Silbert della Origin Story.



Il progetto è partito da diversi mesi con Christy Hall ingaggiata per scrivere la sceneggiatura. E’ notizia delle ultime ore, invece, che della regia se ne occuperà Lynne Ramsay. La stessa regista affiancherà la Hall nella realizzazione finale dello script.



Sinossi del romanzo:

"Il mondo aveva i denti e in qualsiasi momento ti poteva morsicare". Questo Trisha McFarland scoprì a nove anni. Alle dieci di una mattina di giugno era sul sedile posteriore della Dodge Caravan di sua madre con addosso la sua maglietta blu dei Red Sox (quella che ha 36 Gordon sulla schiena) a giocare con Mona, la sua bambola. Alle dieci e mezzo era persa nel bosco. Alle undici cercava di non essere terrorizzata, cercava di non pensare: 'Questa è una cosa seria, questa è una cosa molto seria'. Cercava di non pensare che certe volte a perdersi nel bosco ci si poteva fare anche molto male. Certe volte si moriva."