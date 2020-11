Margot Robbie parla del nuovo Pirati dei Caraibi

News





18/11/2020 |

La Disney, lo scorso anno, aveva annunciato di voler realizzare un nuovo film di Pirati dei Caraibi, il franchise di successo basato sulle avventura di Jack Sparrow, l’intramontabile personaggio interpretato da Johnny Depp.

In questa nuova versione avrà una parte da protagonista Margot Robbie che, finalmente, si è esposta sull’argomento, rilasciando alcune dichiarazioni: “Posso dire ‘Potere alle donne!’ ma è ancora troppo presto per parlarne. Adoro Christina Hodson (la sceneggiatrice del reboot) e per quanto riguarda lo sviluppo del film non figuro tra i produttori - ha spiegato a Collider -. Mi metterò seduta e aspetterò che gli altri facciano tutto ma sono emozionata di poter dare un tocco femminile importante a quel mondo”.



Parlando del progetto, la Disney non ha rilasciato aggiornamenti significativi su questo progetto quindi ancora non sappiamo da quale punto della storia precedente ripartirà oppure se sarà una storia completamente nuova e che avrà uno sviluppo indipendente dalla precedente saga.