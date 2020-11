Pieces of a Woman: online il trailer italiano

News





18/11/2020 |

Tramite Netflix siamo felici di presentarvi il trailer italiano di Pieces of a Woman, la pellicola del regista Kornél Mundruczó. Quest’ultimo ha lavorato con un cast di assoluto prestigio che vede al suo interno: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Jimmie Fails, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie.



La sceneggiatura è stata scritta da Kata Weber.



Pieces of Woman uscirà su Netflix il prossimo gennaio.



Sinossi di Pieces of Woman:

Dal premiato regista Kornél Mundruczó (WHITE GOD - SINFONIA PER HAGEN) e dal produttore esecutivo Martin Scorsese, PIECES OF A WOMAN è la storia profondamente personale, straziante e trascendentale di una donna (Vanessa Kirby, premiata come Miglior attrice protagonista al Festival del cinema di Venezia del 2020) che impara a convivere con il dolore causato da una perdita.