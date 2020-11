The Adam Project: nel film reciteranno anche Jennifer Garner e Zoe Saldana

News





18/11/2020 |

Sta prendendo forma il cast di The Adam Project, la pellicola Netflix che sarà diretta da Shawn Levy. Oltre a Ryan Reynolds, scelto per interpretare il protagonista, ci saranno anche Jennifer Garner e Zoe Saldana. La pellicola metterà al centro della scena un uomo, ormai adulto, che proverà, tornando indietro nel tempo, ad aiutare se stesso bambino. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati.



The Adam Project sarà prodotto da Levy, Reynolds, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.



La Garner ha completato da poco le riprese di Yes Day e presto reciterà in Fantasy Camp mentre Zoe Saldana sta lavorando a due saghe di successo: Avatar e Guardiani della Galassia.