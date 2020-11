Wonder Woman 1984 debutterà su HBO Max: ecco il trailer ufficiale!

News

Dopo tante voci ed indiscrezioni ora è ufficiale: Wonder Woman 1984 non arriverà soltanto nelle sale cinematografiche ma sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming HBO Max. Il giorno di Natale il cinecomic debutterà nelle sale all’aperto degli Stati Uniti e dunque sarà fruibile anche a tutti gli abbonati del servizio streaming.



La protagonista Gal Gadot, tornata per interpretare questo fantastico personaggio della DC Comics, ha pubblicato un post tramite la sua pagina Instagram con il quale annuncia le novità riguardanti il rilascio del film.



Il di Wonder Woman 1984 cast comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

