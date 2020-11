Scream: è iniziata ufficialmente la produzione del film

News





19/11/2020 |

Ci siamo! La produzione del nuovo Scream è ufficialmente partita. Lo sceneggiatore dell'opera originale Kevin Williamson ha deciso di utilizzare il suo account Instagram per pubblicare le prime foto dal set: in una lo vediamo in compagnia di Ghostface, nell’altra invece pronto a fare un selfie con Neve Campbell e Courtney Cox, ovvero Sidney Prescott e Gale Weathers, personaggi resi famosi dai famosi film di Wes Craven.



Williamson nel suo post ha annunciato il titolo, Scream appunto, ed ha raccontato le sue sensazioni: “Quando 25 anni fa scrissi la sceneggiatura di Scream, non potevo immaginare l’impatto duraturo nel tempo che il film di Wes Craven avrebbe avuto su di voi. Sono entusiasta e non vedo l’ora di ritornare a Woodsboro per spaventarvi di nuovo. Wes sarebbe stato orgoglioso del lavoro che stanno facendo i registi Matt e Tyler. Sono entusiasta di essermi riunito con Neve, Courtney, David Arquette e Marley Shelton. Ci vedremo al cinema a gennaio 2022”.



Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.