American Siege: Bruce Willis sarà il protagonista del film

19/11/2020 |

Bruce Willis intepreterà la parte di uno sceriffo, con un passato da detective del dipartimento di polizia di New York, all’interno del thriller movie American Siege. Le riprese della pellicola sono attualmente in corso in Georgia.



Willis sarà diretto da Edward John Drake che ha anche curato la sceneggiatura con Corey Large. Le prime informazioni sulla trama raccontano che il personaggio di Willis sarà chiamato ad affrontare una banda di criminali che hanno deciso di prendere in ostaggio un ricco medico. All’interno del cast troviamo anche Rob Gough e Trevor Gretzky.



Corey Large sarà anche il produttore con Sean Patrick O’Reilly, Steven Eads, Matthew Helderman.

Bruce Willis ha già lavorato a due pellicole in questo 2020: Hard Kill e Survive the Night.