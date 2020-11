Animali Fantastici 3: sarà veramente Mads Mikkelsen a sostituire Johnny Depp?

News





19/11/2020 |

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’addio di Johnny Depp al franchise di Animali Fantastici. La Warner Bros. Pictures, con questa decisione, ha lasciato scoperto il ruolo di Grindelwald, interpretato proprio dall’attore nei primi due film. La parte vacante ha aperto le porte a tante indiscrezioni e speculazioni riguardanti il successore di Depp, individuato, nei giorni scorsi, in Mads Mikkelsen.



La star di Hannibal era stata data in trattative con la Warner, una notizia però che non sembra essere attinente alla realtà, considerando le parole dello stesso Mikkelsen a IGN: “Questa cosa di cui si parla è un rumor – ha raccontato -. Ho saputo di questo tramite i giornali e quindi sono in attesa di una telefonata”.



Vedremo dunque sarà proprio Mikkelsen l’attore scelto per rimpiazzare Depp e per finire dunque nel film che sarà diretto dal confermatissimo David Yates.



Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 uscirà a luglio 2022.