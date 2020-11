Iron Mask: online la scena No one has Ever Escaped

News





19/11/2020 |

La Lionsgate ha rilasciato online una scena in lingua originale di Iron Mask. La pellicola vede recitare insieme per la prima volta Jackie Chan ed Arnold Schwarzenegger. Oleg Stepchenko è il regista del film ed ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Dmitry Paltsev e Alexey A. Petrukhin. Il cast è completato dalle presenze di Jason Flemyng, Xingtong Yao e Anna Churina.



Iron Mask, la cui uscita nelle sale è stata annullata a causa della pandemia Covid-19, sarà disponibile nel formato Digital e in Blu-ray a partire dal 24 novembre.



Sinossi di Iron Mask:

Nel tentativo di salvare la sua patria da un oscuro destino, un maestro di kung-fu fuggirà dalle grinfie del terribile James Hook con l’obiettivo di portare a sua figlia un talismano segreto. Con l’amuleto la ragazza potrà così risvegliare e controllare un enorme e mitico drago.