All the Old Knives: Laurence Fishburne e Jonathan Pryce reciteranno nel film

19/11/2020

All the Old Knives, pellicola sviluppata da Amazon Studios, vedrà recitare al suo interno anche Jonathan Pryce e Laurence Fishburne. I due attori, dunque, sono entrati a far parte di questa pellicola che sarà diretta da Janus Metz. Inizia a completarsi dunque il cast di questa pellicola che ha come protagonisti Chris Pine e Thandie Newton.



All the Old Knives sarà finanziato dalla Mark Gordon Company e dalla eOne. Il film sarà l’adattamento cinematografico del libro di Olen Steinhauer. Lo scrittore si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.



La storia è ambientata nella città di Carmel dove Henry e Celia, entrambi con un passato nella CIA ed ex amanti, si ritroveranno per rivivere i loro ricordi come il disastroso dirottamento del Royal Jordanian Flight 127 che portò alla morte di tutte le persone a bordo. La domanda è se Henry abbia accettato l’invito a cena per ridare vita al loro rapporto o per scoprire l’esistenza di una cospirazione dietro quell’episodio. Quello che sembra chiaro è che uno dei due potrebbe non sopravvivere alla cena.



Jonathan Pryce ha interpretato lo scorso anno Papa Francesco nel film I Due Papi mentre Laurence Fishburne ha avuto un ruolo anche in John Wick 3 - Parabellum.