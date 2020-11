Angelina Jolie dirigerà il film Unreasonable Behaviour

News





19/11/2020 |

Angelina Jolie è pronta per il suo quinto film da regista. La star, infatti, dirigerà Unreasonable Behaviour, pellicola che racconterà la storia di Don McCullin. L’opera sarà prodotta da Tom Hardy.



La Jolie lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jack O’Connell, che si occuperà di adattare l’autobiografia di McCullin. Tra i produttori troviamo anche Dean Baker, partner di Hardy, tramite la Hardy Son & Baker, Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title.



Unreasonable Behaviour è la storia di McCullin, dalla sua infanzia e adolescenza trascorse nella povertà in quel di Londra, fino ad arrivare nelle zone di guerra più pericolose. McCullin è uno dei fotoreporter più famosi in tutto il mondo. Nel 1993 divenne il primo fotoreporter a ricevere il titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.



La Jolie, tramite un comunicato, ha manifestato tutto il suo entusiasmo circa il progetto: “Sono onorata di avere la possibilità di portare la vita di Don McCullin al cinema. Sono attratta da questa sua combinazione unica, di coraggio e umanità, dal suo impegno assoluto nel testimoniare la verità della guerra, dalla sua empatia e dal rispetto per coloro che soffrono le conseguenze dei conflitti. Spero di poter realizzare un film senza compromessi, cosi come sono state le fotografie di Don”.