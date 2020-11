Antebellum: online il trailer italiano

News





20/11/2020 |

La Eagle Pictures ha rilasciato online il trailer italiano di Antebellum, l'horror movie scritto e diretto da Gerard Bush e Christoper Renz. La pellicola vede protagonista Janelle Monáe inserita in un cast che comprende anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.



La Eagle Pictures distribuirà il film a partire dal 14 dicembre.



Sinossi di Antebellum:



L'autrice di successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà parallela orribile. Ogni momento potrebbe essere l'ultimo. Per evitare di rimanere intrappolata per sempre in questo mondo d'orrore e panico, Veronica deve svelare il folle e antico mistero che si nasconde dietro tutta questa angoscia prima che sia troppo tardi.