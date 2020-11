Il nuovo Scream sarà un sequel: parola di Tyler Gillett

News





20/11/2020 |

Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato della partenza della produzione del nuovo atteso Scream. C'è tanta curiosità intorno a questa pellicola che riporterà sulla scena i personaggi principali della famosa saga firmata Wes Craven. Ma il nuovo Scream è un reboot o un sequel? La risposta l'ha data Tyler Gillett che, con Matt Bettinelli-Olpin, si occuperà della regia: "I primi quattro film pesano veramente tanto e parliamo dei personaggi della serie. La gente vuole saperne di più proprio di questi personaggi, vuole avere altre storie raccontate con questi personaggi. C’è amore e rispetto per il lavoro che Wes Craven e Kevin Williamson hanno realizzato - ha raccontato a CinemaBlend -. Quindi ci siamo sentiti in dovere di creare questa connessione. E non si può avere un qualcosa di nuovo senza raccontare ciò che è avvenuto prima. E’ una forma di rispetto. Abbiamo capito che era la cosa giusta da fare. Avere una connessione con il passato e creare nuovi interessanti personaggi".



E dunque il film sarà un sequel che sfrutterà a tutto tondo le caratteristiche principali dei film del passato. All'interno del cast ritroveremo Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette ovvero Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, personaggi resi famosi dai famosi film di Wes Craven.



Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.



La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.