Saoirse Ronan, Sam Rockwell e David Oyelowo lavoreranno insieme per un nuovo thriller movie

20/11/2020 |

Saoirse Ronan, Sam Rockwell e David Oyelowo sono stati scritturati per recitare in un mystery thriller per conto della Searchlight Pictures. La regia del film è affidata a Tom George che lavorerà su una sceneggiatura di Mark Chappell. La produzione è affidata a Damian Jones. Lo studio non ha svelato quale sarà il nome della pellicola in questione.



La storia è ambientata nella Londra degli anni cinquanta, dove un disperato produttore di Hollywood decide di trasformare una storia del West End in un film. Quando i membri della produzione inizieranno a morire, un detective veterano (Rockwell) ed una giovane agente (Ronan) si troveranno ad indagare nei misteriosi sobborghi londinesi.



La data dell’inizio della produzione deve essere ancora annunciata.