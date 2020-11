Deadpool 3: annunciati gli sceneggiatori

News





20/11/2020 |

Si è accesa ufficialmente la macchina che porterà alla realizzazione del terzo capitolo di Deadpool. La Disney, forte del grandissimo successo ottenuto dai primi due film, ha deciso di realizzare la trilogia ed ha ingaggiato Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin per scrivere la sceneggiatura. Le due sceneggiatrici sono state ritenute perfette da Reynolds e dalla Marvel per la stesura della storia di questo film tanto atteso dagli appassionati del genere.



Ma le novità non finiscono qui. Per quanto riguarda il cast è stato confermato Ryan Reyolds nei panni di questo stravagante supereroe di casa Marvel.



Passando alla regia, non è stato ancora annunciato il nome di chi dovrà realizzare il film. Il primo Deadpool fu diretto da Tim Miller mentre il secondo da David Leitch e proprio di Leitch si parla come possibile timoniere del terzo cinecomic.