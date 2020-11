Channing Tatum, Phil Lord e Chris Miller realizzeranno un monster movie per la Universal Pictures

News





22/11/2020 |

Forti del successo ottenuto con i film di 21 Jump Street, Channing Tatum, Phil Lord e Chris Miller hanno deciso di unire nuovamente le forze per una nuova pellicola che sarà sviluppata dalla Universa Pictures. Del progetto non si sa ancora molto, tranne che si tratterà di un monster movie, ambientato nei giorni nostri e che porterà con sé le caratteristiche del genere thriller tipico della Universal. Reid Carolin, la mente dietro al progetto, ha scritto la storia che sarà adattata da Wes Tooke. Parlando del cast, invece, Tatum sarà il protagonista.



Lord e Miller saranno i produttori insieme a Tatum ed a Carolin e Peter Kiernan che produrranno il tutto tramite la loro Free Association. Tra i produttori troveremo anche Aditya Sood.



I dettagli riguardanti la trama non sono stati svelati dalla produzione.



Tatum è impegnato in queste settimane con le riprese di Dog, commedia che diretta da lui stesso e da Reid Carolin.