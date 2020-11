Black Panther 2: arrivano novità sul sequel

News





22/11/2020

Iniziano ad arrivare le prime informazioni riguardanti il sequel di Black Panther. Il progetto riguardante il secondo capitolo, come sappiamo, ha subìto un brusco stop a seguito della dolorosa scomparsa di Chadwick Boseman, l’attore classe 1976 che nella pellicola originale ha vestito i panni del protagonista.

Tramite l’Hollywood Reporter sono però iniziate a circolare le prime indiscrezioni su cosa vedremo nel secondo capitolo le cui riprese dovrebbero partire il prossimo luglio nella città di Atlanta e dovrebbero durare complessivamente sei mesi. Tornando al cinecomic, Tenoch Huerta dovrebbe vestire i panni del villain di turno mentre saranno destinati a tornare sul set Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett.



Non sono state invece riportati rumors su chi sostituirà Boseman, con la Marvel che ha escluso di utilizzare la tecnologia in suo possesso per includerlo nelle scene.



Per quanto riguarda la regia Ryan Coogler dovrebbe essere confermato.