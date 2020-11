Tyler Rake: Chris Hemswort apre le porte al sequel

News





22/11/2020 |

La pellicola Tyler Rake, nata grazie a Netflix e con protagonista Chris Hemsworth, avrà un sequel. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che, tramite Instagram, ha rilasciato le seguenti parole: “Volevo realizzare un film differente, unico emozionante ma anche pieno di azione e capace di spingere in avanti il genere dell’action. Nulla però sarebbe stato possibile senza il vostro aiuto. E’ stata una delle esperienze più belle da me vissute, vi amo. Cercheremo di fare un altro film per voi”.

Tyler Rake è stato diretto da Sam Hargrave che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joe Russo. All'interno dell'episodio originale hanno recitato anche David Harbour e Jay Ali.

Tyler Rake ha debuttato lo scorso 24 aprile su Netflix, diventando uno dei film più visti in assoluto sulla piattaforma.



La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.