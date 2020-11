The Unbreakable Boy: novità riguardanti il cast del film con Zachary Levi

News





23/11/2020 |

Arrivano novità importanti circa il progetto The Unbreakable Boy. E le news in questione riguardano il cast della pellicola che vede protagonista Zachary Levi. Insieme all’attore reciteranno anche Jacob Laval, Meghann Fahy, Peter Facinelli, Pilot Bunch e Patricia Heaton.



Le star in questione si uniscono dunque alla pellicola tratta dal libro di Scott M. LeRette e Susy Flory. La storia racconta di Austin, un bambino autistico che soffre per una grave forma di osteogenesi imperfetta, e del rapporto con suo padre Scott.



La regia del film è affidata a Jon Gunn che curerà anche la sceneggiatura. Le riprese del film dovrebbero partire entro la fine dell’anno.