Come Away: online un nuovo poster internazionale

23/11/2020 |

E’ stato rilasciato un nuovo poster ufficiale di Come Away, la pellicola di Brenda Chapman. Nella locandina possiamo vedere i due protagonisti David Oyelowo e Angelina Jolie e Keira Chansa e Jordan A. Nash. La Jolie ed Oyelowo reciteranno nella parte dei genitori di due ragazzi che vivono, grazie alla loro fantasia, nei mondi di Alice nel Paese delle Meraviglie e di Peter Pan. Dopo la morte del loro fratello più grande, però, i due piccoli protagonisti dovranno scegliere se aiutare i loro genitori in preda alla depressione oppure restare nel loro mondo magico.



La storia è stata scritta da Marissa Kate Goodhill.