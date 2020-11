Neil Patrick Harris reciterà in The Unbearable Weight of Massive Talent

News





24/11/2020 |

Un nuovo attore è entrato a far parte del cast di The Unbearable Weight of Massive Talent, pellicola che vede protagonista Nicolas Cage. Stiamo parlando di Neil Patrick Harris, star della fortunatissima serie tv How I Met Your Mother, ed impegnato in questi giorni con le riprese di The Matrix 4. Harris reciterà nella parte dell'agente del protagonista. Il cast dell'opera comprende anche Tiffany Haddish, Pedro Pascal e da Sharon Horgan.



La pellicola sarà diretta da Tom Gormican da una sceneggiatura da lui scritta con Kevin Etten.



Cage interpreterà una versione di se stesso come attore che, bisognoso di denaro e insoddisfatto a livello artistico, si ritroverà ad accettare l'offerta da 1 milione di dollari di un supermilionario messicano per partecipare alla sua festa di compleanno. Quando le cose, però, gireranno per il verso sbagliato, Cage si trasformerà in una delle versioni dei suoi personaggi nel tentativo di fuggire da una situazione pericolosa.



Kevin Turen si occuperà invece della produzione.



The Unbearable Weight of Massive Talent uscirà a marzo 2021.