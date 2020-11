Anthony Mackie produrrà e sarà protagonista del film The Ogun

News





24/11/2020 |

Anthony Mackie, attore che ha interpretato Falcon nelle pellicole Marvel, produrrà e sarà protagonista di una nuova pellicola Netflix dal titolo The Ogun. Il film sarà sviluppato da Jason Michael Berman.



Mackie interpreterà un padre disperato che farà di tutto per salvare sua figlia da una rara malattia genetica che proprio lui le ha trasmesso. Per farlo si recherà in Nigeria nel tentativo di trovare una cura ma, una volta arrivato, dovrà fare i conti con una banda criminale che rapirà la sua stessa bambina.



Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, la sceneggiatura è stata scritta da Madison Turner mentre non è stato annunciato ancora chi sarà il regista.



Mackie ha recitato in The Banker, pellicola che lo vede protagonista con Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult, mentre sta attualmente lavorando al film La Donna alla Finestra.