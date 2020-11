Mark Ruffalo reciterà nel film The Adam Project

News





24/11/2020 |

Continua ad ingrandirsi il cast di The Adam Project. Solo pochi giorni fa vi avevamo annunciato che all'interno del film Netflix reciteranno anche Jennifer Garner e Zoe Saldana mentre oggi è stato svelato che il gruppo di attori sarà arricchito dalle presenze di Mark Ruffalo e Catherine Keener. Inoltre faranno capolino in questo nuovo progetto anche Walker Scobell e Alex Mallari Jr..



La pellicola sarà diretta da Shawn Levy e vedrà protagonista Ryan Reynolds. L'opera metterà al centro della scena un uomo (Reynolds), ormai adulto, che proverà, tornando indietro nel tempo, ad aiutare se stesso bambino (Scobell) nel tentativo di ritrovare il padre scomparso. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati. Ruffalo interpreterà il papà del giovane protagonista mentre la Keener sarà la villain.



The Adam Project sarà prodotto da Levy, Reynolds, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.