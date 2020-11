Final Destination avrà un nuovo capitolo: la saga continua

News





24/11/2020 |

Forte di cinque capitoli realizzati nel corso degli ultimi vent’anni, la saga di Final Destination proseguirà con un ulteriore film. Ad annunciarlo, via Twitter, è stato Jeffrey Reddick, lo sceneggiatore e creatore del franchise. Rispondendo su Twitter, Reddick ha spiegato: “Il franchise non è finito. Stavamo sviluppando un altro film fino a quando il Covid non ha bloccato tutto. Ripartiremo non appena sarà possibile farlo”.



Il franchise di Final Destination è nato nel 2000. Diversi i registi che si sono alternati dietro la macchina da presa: James Wong, che ha diretto l’opera originale ed il terzo capitolo, David R. Ellis (il secondo e il quarto film) e Steven Quale (l’ultimo sequel).



Il primo Final Destination fu un autentico successo ed arrivò ad incassare 112 milioni di dollari. L'uscito film, Final Destination 5, uscì nelle sale nel 2011 portando via la bellezza di 152 milioni di dollari.