America Latina: ecco il nuovo film di Damiano e Fabio DInnocenzo

News

25/11/2020 |

Dopo La Terra dell’Abbastanza e Favolacce, usciti nel 2018 e nel 2020, i fratellisono pronti per la loro terza opera. Ad annunciarlo sono stati loro stessi tramite Instagram. Nella foto pubblicata possiamo vedere la sceneggiatura e il titolo del film:. I due registi hanno anche specificato che l’uscita è prevista per il 2021 (anche se non abbiamo la data).Un altro impegno cinematografico che si preannuncia avvincente quello dei due fratelli che hanno ottenuto un grande successo all’ultimo Festival di Berlino con Favolacce, che ha ricevuto il premio per la Migliore Sceneggiatura ed è stato in competizione per l’Orso d’Oro.Tornando adnon è stata ancora comunicata la trama.