Tyler Rake: novità sullinizio delle riprese

Pochi giorni fa Chris Hemsworth aveva annunciato la nascita del sequel di Tyler Rake. Il progetto è in via di sviluppo e sta muovendo passi concreti verso la sua realizzazione. E a confermarlo è stato Anthony Russo, produttore e sceneggiatore dell’opera originale: “Siamo alle prese con la sceneggiatura e stiamo lavorando al sequel. Speriamo – ha proseguito a comicbook – di poterlo girare nel 2021. Sono emozionato di fronte a questo progetto, così come lo sono Chris e Netflix. Dobbiamo solo terminare la sceneggiatura”.



Tyler Rake è stato diretto da Sam Hargrave che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joe Russo. All'interno dell'episodio originale hanno recitato anche David Harbour e Jay Ali.



Tyler Rake ha debuttato lo scorso 24 aprile su Netflix, diventando uno dei film più visti in assoluto sulla piattaforma.



Sinossi di Tyler Rake: