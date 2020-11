Wonder Woman: Patty Jenkins apre le porte allo spin-off

News





26/11/2020 |

L’universo di Wonder Woman potrebbe espandersi ancora di più non solo con un nuovo sequel ma anche con uno spin-off. A confermarlo è stata Patty Jenkins la regista dei primi due capitoli che, nel corso di un’intervista, ha svelato alcuni dei piani riguardanti il film in questione: “La storia della pellicola è venuta in mente a me e Geoff Johnson – ha rivelato alla Warner Bros. Pictures -. La stessa, poi, è stata sottoposta alla Warner Bros. Quali sono i piani del film? Sarà ambientato dopo l’addio di Diana all’Isola delle Amazzoni e alcune scene sono ambientate nel periodo che va da Wonder Woman 1983 e Wonder Woman 3”.



La Jenkins ha chiuso l’intervista dicendo: “La produzione non è ancora partita ma spero che possa accadere presto”.



Proprio in questi giorni, intanto, è stato annunciato che Wonder Woman 1984 uscirà in Italia il prossimo 28 gennaio.