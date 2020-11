Radioscopie: Claire Denis dirigerà Juliette Binoche e Vincent Lindon

News





27/11/2020 |

Claire Denis, la regista di Chocolat e High Life, ha messo in agenda un nuovo progetto cinematografico dal titolo Radioscopie. E la Denis ha già scelto i suoi due protagonisti: Juliette Binoche e Vincent Lindon. E per la Binoche si tratta della sua terza collaborazione con la regista dopo L’Amore Secondo Isabelle e High Life. Per la prima volta, invece, l’attrice reciterà accanto a Lindon.



Radioscopie sarà prodotto dalla stessa Denis e della sua trama al momento non si sa nulla. Al momento le uniche informazioni raccontano che sarà la Francia ad ospitare le riprese.



Juliette Binoche ha recitato ultimamente in Il Mio Profilo Migliore e in La Verità mentre Lindon ha interpretato Casanova nella pellicola del 2019 L’Ultimo Amore di Casanova.