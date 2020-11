Top Gun: Maverick: Miles Teller parla del film

News





27/11/2020 |

In attesa di vedere nelle sale a luglio 2021 Top Gun: Maverick, Miles Teller, attore che interpreta Bradley Bradshaw, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Men’s Journal. La star ha svelato alcuni particolari circa il lavoro svolto sul set: “Ogni tipologia di lavoro portata a termine sul set è stato il risultato del nostro sudore e delle nostre fatiche. Non c’è green screen in questa pellicola. Tra l’altro le riprese sono durate un anno, la produzione più lunga alla quale io abbia mai lavorato”.



Teller in questo sequel indosserà i panni del figlio di Goose, personaggio interpretato da Anthony Edwards nell’opera originale: “E’ pazzesco interpretare la versione adulta di quel bimbo che si vede nel primo film e sarà la stessa cosa quando la gente lo vedrà. Io avuto modo di vedere il film un paio di settimane fa, la stessa cosa ha fatto anche mia moglie e secondo lei è la pellicola più bella che abbia mai visto. Ha pianto”.



La pellicola diretta da Joseph Kosinski, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Craig, arriverà nei cinema non più a giugno ma dicembre 2020. Nei panni del protagonista ritroveremo ancora una volta Tom Cruise, che sarà chiamato a vestire i panni del famoso Maverick. Nel cast compare anche il nome di Val Kilmer, tornato per recitare nella parte di Iceman, e sono presenti le new entry Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller ed Ed Harris.



L'uscita è prevista per luglio 2021.



Sinossi di Top Gun: Maverick:

Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice "Rooster": è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.