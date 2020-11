Scott Derrickson parla di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

News





27/11/2020

Nel 2022 arriverà nelle sale cinematografiche Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo capitolo del franchise firmato Marvel. Come già sappiamo, il cinecomic ha subìto dei grossi cambiamenti nel corso degli ultimi anni con l’addio di Scott Derrickson alla regia e l’arrivo di Sam Raimi.



Derrickson è stato il papà del primo film ed è rimasto come produttore di questo sequel. Ma qual è ora il suo rapporto con Doctor Strange? Si è pentito di aver lasciato la regia? Una risposta, senza troppi giri di parole, Derrickson l’ha fornita tramite il suo account Twitter: “Non sono più una fonte dell’MCU. Io sono un produttore esecutivo distante del grande sequel di Doctor Strange di Sam Raimi – una scelta che ho fatto e della quale sono felice. Adesso sto lavorando a The Black Phone di Joe Hill per conto della Universal Pictures e della Blumhouse Studios, adattato da me e C. Robert Cargill”.



La trama di The Black Phone è stata rilasciata tempo fa da Cargill: “Un bambino rapito. Un seminterrato raccapricciante e insonorizzato. Un antico telefono scollegato. Poi, quando cala la notte, il telefono squilla".



Il progetto è in fase avanzata con la produzione che scelto per i ruoli da protagonisti Mason Thames e Madeleine McGraw.