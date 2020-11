Jude Law torna sul film Contagion e fa il paragone con il momento che il mondo sta vivendo

News





27/11/2020 |

La pandemia Covid-19 ha riportato a galla una pellicola che tratta un argomento molto, molto simile. Stiamo parlando di Contagion, film uscito nel 2011 grazie alla regia di Steven Soderbergh. Uno dei protagonisti, Jude Law, durante un’intervista a GQ nella quale ha avuto modo di promuovere The Nest, ha raccontato di aver pensato molto a ciò che dicevano gli scienziati presenti sul set dell’opera uscita nove anni fa: “Il modo in cui hanno descritto la pandemia corrisponde a ciò che è successo. Avevano esaminato tutte le ragioni e i modi di diffusione così rapida del virus”.



Law ha proseguito: “Tutto questo è entrato nella mia mente, spaventandomi a morte per circa 18 mesi”.



Nell’intervista alla rivista, Law ha avuto modo di promuovere The Nest, il film che lo vede protagonista. La regia è affidata a Sean Durkin.