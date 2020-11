Back to the Outback: annunciato il cast vocale del film animato

News





30/11/2020 |

E’ stato annunciato il cast vocale di Back to the Outback, pellicola animata che sarà sviluppata da Netflix. Gli attori che presteranno la loro voce saranno Eric Bana, Isla Fisher, Guy Pearce, Jacki Weaver, Tim Minchin e Keith Urban. Il debutto del film è stato fissato per l’autunno del 2021.



Ma gli attori in questione non saranno gli unici che lavoreranno al progetto. Nel cast compaiono anche i nomi di Miranda Tapsell, Angus Imrie, Rachel House, Keith Urban, Celeste Barber, Wayne Knight, Aislinn Derbez, Diesel Cash La Torraca e Lachlan Ross Power.



Back to the Outback sarà diretto da Clare Knight e Harry Cripps. Daniela Mazzuccato sarà la produttrice mentre Akiva a Goldsman e Greg Lessans della Weed Road Pictures saranno i produttori esecutivi.



La storia è ambientata in una casa di rettili, con gli stessi abitanti che progettano la fuga. Alla guida del gruppo c’è Maddie, un serpente velenoso dal cuore d’oro che si unisce con un Diavolo spinoso, un ragno peloso innamorato ed un sensibile scorpione. Alla fuga si unisce anche un koala che, con il gruppo, proverà a fuggire dal tentativo del custode dello zoo di riportarli all’interno della casa.