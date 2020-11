Fata Madrina: online il nuovo poster internazionale

News





30/11/2020 |

E’ stato rilasciato da parte della Disney il poster internazionale di Fata Madrina. La locandina mette in primo piano Isla Fisher e Jillian Bell, le due protagoniste della pellicola. L’opera natalizia è diretta da Sharon Maguire che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Kari Granlund e Melissa Stack.



Nel film recitano anche Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar e Stephnie Weir.



Il debutto su Disney+ è fissato al 4 dicembre.



Sinossi di Fata Madrina:

Ambientato nel periodo natalizio, Fata Madrina Cercasi è una commedia con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta fata madrina in formazione (Jillian Bell) che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l’estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor la rintraccia e scopre che la bambina, Mackenzie, è ora una mamma single di 40 anni (Isla Fisher) che lavora in un notiziario di Boston. Avendo perso il marito molti anni prima, Mackenzie ha quasi rinunciato all’idea del “Per sempre felici e contenti”, ma Eleanor è fermamente decisa a dare a Mackenzie una svolta di felicità, che a lei piaccia o no.