A German Life: Maggie Smith sarà la protagonista del film

01/12/2020 |

Lo sceneggiatore e scrittore Christopher Hampton, vincitore del Premio Oscar per Le Relazioni Pericolose, ha scritto una sceneggiatura basata sul suo racconto A German Life, che racconta della vita di Brunhilde Pomsel, segretaria personale del Ministro della propaganda Joseph Goebbels. Maggie Smith è pronta a riprendere il ruolo che ha interpretato con grande successo al Bridge Theatre nel West End di Londra.



A German Life è basato su una serie di interviste che la Pomsel ha rilasciato quando aveva 103 anni.



Maggie Smith, oltre ad essere entrata a far parte del progetto in questione, ha terminato da poco le riprese di A Boy Called Christmas. L’attrice, una delle star della serie tv e del film Downton Abbey, farà presto capolino anche sul set di The Miracle Club del regista Thaddeus O'Sullivan.