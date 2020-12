Isla Fisher parla del sequel di 2 Single a Nozze

News

01/12/2020 |

Il progetto riguardante il sequel di 2 Single a Nozze potrebbe diventare presto realtà. Già Vince Vaughn, uno dei protagonisti della pellicola originale, aveva confermato ad inizio novembre di aver parlato del film con Owen Wilson, l'altro protagonista, e con il regista David Dobkin. Vaughn aveva anche specificato che il tutto era "alle prime fasi".



La possibile realizzazione della pellicola non è stata ancora confermata, certo, ma ha attirato l’attenzione anche di altri attori che hanno avuto un ruolo importante nell’opera uscita nel 2005. E stiamo parlando di Isla Fisher che interpretò Gloria, la sorella di Claire. In un’intervista a comicbookmovie, la Fisher ha raccontato le sue sensazioni a riguardo: “Vorrei farlo al 100%. C’è tanta commedia che potrebbe uscire fuori da tutto questo. Mi è piaciuto recitare nella parte di una ninfomane bipolare e sarebbe davvero divertente tornare a riprendere quel ruolo che mi ha regalato fortuna e mi ha permesso di recitare in film fantastici”.



Isla Fisher ha presto parte nel 2018 e nel 2019 alle riprese della serie tv Arrested Development – Ti Presento i Miei per poi tornare a recitare per le pellicole cinematografiche Greed e Blithe Spirit. Il 4 dicembre, inoltre, arriverà su Disney+ la commedia fantasy che la vedrà protagonista: Fata Madrina Cercasi.



2 Single a Nozze è uscito nelle sale nel 2005 con un cast brillante, composto anche da Rachel McAdams, Christopher Walken e Bradley Cooper.