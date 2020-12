The Walking Dead: Scott Glimpse aggiorna sul film

News





01/12/2020

Destinata a chiudere i battenti come serie tv, The Walking Dead è pronto per fare il salto sul grande schermo. Da diversi mesi si parla di realizzare un film dedicato ad uno dei protagonisti principali, ovvero quel Rick Grimes interpretato da Andrew Lincoln. Ma a che punto siamo con lo sviluppo della pellicola? Un nuovo aggiornamento è stato fornito dal produttore Scott Gimple che, intervistato da Insider, ha fatto il punto della situazione: “Proseguiamo con il lavoro, ci stiamo prendendo più tempo del dovuto a causa della pandemia ma io, Lincoln, Robert Kirkman, David Alpec, la AMC e la Universal Pictures stiamo dando il massimo. La differenza rispetto ad una serie tv è il tempo, ora ce ne vuole un po’ di più”.



Glimpse ha proseguito: “Tornando al discorso delle tempistiche, un episodio per la serie lo realizziamo in otto giorni ma per il film è diverso. C’è tanta pressione sul tempo che ci stiamo prendendo ma vogliamo renderlo il più incredibile possibile”.



La prima pellicola ufficiale appartenente all’universo di The Walking Dead sarà diretta da Greg Nicotero.