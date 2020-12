Redd Zone: Jada Pinkett Smith sarà la protagonista

News





02/12/2020 |

Jada Pinkett Smith sarà la protagonista di Redd Zone, drama movie che sarà rilasciato da Netflix e che sarà prodotto da Westbrook Studios. Il film è basato sulla vera storia di Tia Magee, una madre single che aiuta i suoi figli e i loro compagni della squadra di football del liceo a riprendersi dopo la morte del loro migliore amico Dominic Redd. Uno dopo l’altro i ragazzi iniziano a trasferirsi a casa sua, finendo in 17 all’interno dell’abitazione.



La produzione è affidata alla Pinkett Smith, a Miguel Melendez e a Jon Mone. Il progetto non ha ancora un regista.



Jada Pinkett Smith ha recitato lo scorso anno in Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen mentre in questi mesi è stata impegnata in The Matrix 4 dove ha ripreso il ruolo di Niobe.