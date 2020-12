Van Helsing: James Wan produrrà il remake

News





02/12/2020

Un altro dei personaggi legati all’universo dei mostri della Universal Pictures tornerà presto nelle sale. Lo studio, infatti, ha deciso di realizzare il reboot di Van Helsing. Della produzione se ne occuperà James Wan, maestro del genere horror e ultimamente impegnato anche nel mondo dei cinecomic con Aquaman. Il progetto è già partito e dietro la macchina da presa troveremo Julius Avery che ha diretto nel 2018 Overlord e che in queste settimane è impegnato sul set di Samaritan.



Van Helsing è uno dei personaggi nati grazie a Bram Stoker, presente all’interno del romanzo del 1897. Nel libro è presentato come il nemico numero uno di Dracula e nel corso degli anni è stato interpretato da diversi attori: da Edward Van Sloan, il primo a calarsi nella parte, a Peter Cushing, Werner Herzog, fino ad arrivare ad Anthony Hopkins, Christopher Plummer e Hugh Jackman.



Proprio Jackman ha recitato come protagonista nell’unico film attualmente dedicato al personaggio, uscito nel 2004 grazie alla regia di Stephen Sommer.